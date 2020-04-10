Мейвезер решил стать тренером после смерти дяди: "Я буду одним из лучших в мире!"

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер после трагического периода в своей жизни, когда он потерял один за другим сразу нескольких близких людей, решил сосредоточиться на тренерской карьере. Напомним, в середине марта у американского боксера умер дядя – ранее он пережил смерть жены.

Кстати, накануне появилась сенсационная новость. Отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера. Анатолий Ломаченко может стать тренером Хабиба, чтобы подготовить россиянина к поединку.

"Это мой первый день работы с моим 14-летним племянником, у которого нет абсолютно никакого опыта в боксе. И второй раз, когда я работаю с лапами. Предыдущий был с моим старшим сыном, возможно, вы видели недавний ролик.

Как многие из вас знают, у меня были невероятные тренеры, среди которых – мой папа и дядя, который недавно скончался. После его смерти я почувствовал желание помогать другим. Так же как это делали отец и дядя для меня на протяжении всей моей боксерской карьеры.

Период карантина позволил мне задуматься о том, как я хочу изменить жизнь людей и помочь им в достижении целей. Настоящий тренер хочет получить лучшее от своего бойца. Я пока новичок в этом деле, ведь всю карьеру я был по другую сторону. Одно я знаю. Боксер может быть впечатляющим в работе с лапами, но это не делает его великим бойцом. Тренер может быть впечатляющим на лапах, но это не делает его отличным наставником. В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

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Моя цель – помогать другим стать лучшей версией себя, обрести уверенность. Я хочу позволить им увидеть свой потенциал. Этот период карантина позволил мне осознать важность единства и взаимопомощи. Я хочу внести свой вклад в будущее Земли. Я новичок на тренерском поприще и пока работаю с людьми, у которых совершенно нет опыта в боксе. Поэтому мы растем вместе. Но я обещаю вам, я буду одним из лучших тренеров в мире! Вдохновлять и вдохновляться", – написал Мейвезер на своей странице в Instagram.

Несколько дней назад дочь Флойда Мейвезера Иянна напала с ножом на другую девушку. Сейчас дочь знаменитого боксера находится в тюрьме, а ее жертва – в больнице.

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Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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