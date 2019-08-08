Мейвезер шокировал всех своим несметным богатством

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в очередной раз решил продемонстрировать поклонникам свою роскошь.

Флойд Мейвезер намекнул на свое возвращение

Для этого легендарный американский боксер выложил на стол пачки денег и груду золота, усыпанного бриллиантами. Соответствующее видео непобежденный чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.

7 Сер 2019 р. о 1:52 PDT INSTAGRAM (@floydmayweather)

Флойд Мейвезер похвастался своими дорогими игрушками, разложив на столе невообразимое количество золотых часов и украшений, инкрустированных драгоценными камнями. На фоне всего этого богатства боксер сидел и пересчитывал стопки стодолларовых купюр.

Ранее мы писали, что Энди Руис отказался драться с Джошуа в Британии. Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США.

Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Смотрите видео тренировки Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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