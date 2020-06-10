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Мейвезер составил ТОП-5 лучших боксеров: украинцев нет вообще, а Али только пятый

10 июня, 17:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Американец поставил себя на первое место и объяснил свой выбор

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер представил свою версию пятерки самых лучших боксеров в истории. На первое место, конечно же, Флойд поставил себя любимого. Такой выбор он объяснил тем, что был чемпионом в различных категориях на протяжении 18 лет и ни разу не проиграл в профессиональной карьере.

На второе место американец поставил знаменитого Роберто Дурана из Панамы, первую тройку замкнул американец Пернелл Уиттакер. мексиканец Хулио Сесар Чавес удостоился четвертой строчки, а вот легендарный Мохаммед Али оказался только на пятом месте.

Отметим, что в ТОП-листе Мейвезера не оказалось ни одного украинца. Кстати, напомним, что сегодня стала известна сенсационная новость – знаменитый украинец Александр Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксера. Комментарии менеджера Эгиса Климаса, тренера Тедди Атласа и промоутера Боба Арума.

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Ранее авторитетный и популярный в мире бокса портал BoxRec.com опубликовал независимый рейтинг лучших боксеров в истории. Первые два места в списке BoxRec занимают Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо, а украинцы снова пролетели мимо.

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бокс Мохаммед Али Флойд Мейвезер Хулио Сезар Чавес

Источник: Сегодня|Спорт

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