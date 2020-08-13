Мейвезер возвращается и хочет драться в UFC: глава топ-промоушена собирается сделать боксеру бой

В 43 года бывший чемпион мира по боксу в пяти дивизионах еще способен на многое

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что самый престижный промоушен в смешанных единоборствах будет сотрудничать с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Непобедимый "Манни" завершил карьеру в августе 2017 года, но чувствует, что в 43 года еще способен на многое. Ранее мы сообщали, что непобедимый боксер Мейвезер вернется на ринг в неожиданном месте.

"Флойд хочет драться. Мы собираемся сделать ему бой. Но послушайте: у нас много проблем в 2020 году. Мы с Флойдом собираемся работать вместе, в планах что-то сделать. Просто сейчас нам требуется больше времени из-за всего, что происходит в нынешнем году", – сказал Уайт.

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Флойд Мейвезер / Фото: AFP

Напомним, что в начале 2020 года Флойд говорил, что вернется на ринг и проведет первый профессиональный бой за три года. Мейвезер вызывал на ринг бойца UFC Конора Макгрегора, с которым боксировал в августе 2017 года. Однако реальность пока что оказывается иной. Во время карантина появлялись видеоролики о том, как Мейвезер работает над возвращением формы. А еще он собирался отдаться тренерскому ремеслу.

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