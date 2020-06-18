Мир, добро и загадочные инициалы: Усик теперь еще и пишет картины в своей уникальной манере

Не секрет, что украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик – разносторонняя личность. Вне ринга он сочиняет стихи, записывает треки, даже снимался в кино. На днях Усик кардинально изменил свой имидж и наконец-то подстригся, а теперь еще и занялся живописью.

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Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

Сегодня Александр написал картину красками и опубликовал фото произведения искусства в своем Instagram. На картине изначально присутствуют слова "Мир, добро, любовь и мы", а также загадочные инициалы – "Н.Ю.К". Но потом надпись частично исчезла.

Александр Усик нарисовал картину / Фото: Instagram

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Ранее мы также сообщали, что Усик будет боксировать в саду. Встреча украинца с британским ветераном Дереком Чисорой постоянно откладывается, но промоутер Эдди Хирн собирается таки всерьез заняться этим поединком.

Также напомним, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO и должен был встретиться с чемпионом по этой версии Энтони Джошуа после поединка с Чисорой. Однако британец договорился о двух боях с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в 2021 год и команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри.

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