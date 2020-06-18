Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Мир, добро и загадочные инициалы: Усик теперь еще и пишет картины в своей уникальной манере

18 июня, 23:48

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер раскрыл на холсте свой очередной талант

Не секрет, что украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик – разносторонняя личность. Вне ринга он сочиняет стихи, записывает треки, даже снимался в кино. На днях Усик кардинально изменил свой имидж и наконец-то подстригся, а теперь еще и занялся живописью.

Реклама

Читайте также: Авторитетный боксерский журнал The Ring не включил украинца Усика даже в ТОП-10, но это объясняется

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

Сегодня Александр написал картину красками и опубликовал фото произведения искусства в своем Instagram. На картине изначально присутствуют слова "Мир, добро, любовь и мы", а также загадочные инициалы – "Н.Ю.К". Но потом надпись частично исчезла.

Александр Усик нарисовал картину

Александр Усик нарисовал картину / Фото: Instagram

Реклама

В тренде
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примирении

Ранее мы также сообщали, что Усик будет боксировать в саду. Встреча украинца с британским ветераном Дереком Чисорой постоянно откладывается, но промоутер Эдди Хирн собирается таки всерьез заняться этим поединком.

Также напомним, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO и должен был встретиться с чемпионом по этой версии Энтони Джошуа после поединка с Чисорой. Однако британец договорился о двух боях с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в 2021 год и команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри.

Смотрите также, какие шансы в бою без правил имеют Александр Усик и борец Богдан Грицай

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

картина рисование боксер Александр Усик

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вот это вырубил: четыре года самому яркому нокауту в карьере Ломаченко
Вот это вырубил: четыре года самому яркому нокауту в карьере ЛомаченкоБокс
Девушка-боксер доказала, что допинг попал в ее организм половым путем
Девушка-боксер доказала, что допинг попал в ее организм половым путемБокс
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинкамиДругие
Украинский боксер-неудачник выступит на первом
Украинский боксер-неудачник выступит на первом "карантинном" вечере бокса в БерлинеБокс
Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксера
Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксераБокс
Вечер бокса в Польше: битва бывших соперников братьев Кличко и быстрая победа украинца Гука
Вечер бокса в Польше: битва бывших соперников братьев Кличко и быстрая победа украинца ГукаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять