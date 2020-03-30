"Мне и моим детям желают смерти": боксер, который учил бить женщин, получает угрозы и лишен лицензии

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс временно лишен боксерской лицензии. Причиной этого стало скандальное видео в социальных сетях, на которомСондерс на примере боксерской груши объяснял, "как бить надоедливую жену"или девушку во время ссоры на шестой день самоизоляции.

Британский совет по контролю бокса был возмущен этой публикацией и принял решение приостановить боксерскую лицензию Сондерса – его дело будет рассмотрено во время будущих слушаний совета. При этом 2 мая должен был состоятся бой Билли Джо и лучшего бойца независимо от категорий Сауля Альвареса, но пока перенесен из-за коронавируса.

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Также из-за своей выходки Сондерс был буквально завален жалобами и угрозами:

"Очевидно, многие люди расстроились. Мне приходит много сообщений, где мне желают смерти, моим детям желают смерти, вообще всем желают ее. Все в таком духе. Я не знаю, что сделали мои дети и моя семья, чтобы о них говорили таким образом. Я понимаю, почему некоторые девушки расстроились, понимаю, почему они оскорбляют меня. Но они также желают смерти моим родителям и детям. Это возмутительно", – пожаловался боксер.

Вскоре Сондерс принес извинения за свое оскорбительное видео: "Я бы никогда не стал поощрять домашнее насилие, и, если бы увидел, как мужчина бьет женщину, избил бы его сам. Прошу прощения у женщин, которых я мог обидеть". Также британский боец пообещал пожертвовать 25 000 фунтов стерлингов благотворительным организациям по борьбе с насилием в семье.

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