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"Мне и моим детям желают смерти": боксер, который учил бить женщин, получает угрозы и лишен лицензии

30 марта, 21:17

Елена Павлова

Дело скандального чемпиона будет рассмотрено во время будущих слушаний Британского совета

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс временно лишен боксерской лицензии. Причиной этого стало скандальное видео в социальных сетях, на которомСондерс на примере боксерской груши объяснял, "как бить надоедливую жену"или девушку во время ссоры на шестой день самоизоляции.

Британский совет по контролю бокса был возмущен этой публикацией и принял решение приостановить боксерскую лицензию Сондерса – его дело будет рассмотрено во время будущих слушаний совета. При этом 2 мая должен был состоятся бой Билли Джо и лучшего бойца независимо от категорий Сауля Альвареса, но пока перенесен из-за коронавируса.

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Также из-за своей выходки Сондерс был буквально завален жалобами и угрозами:

"Очевидно, многие люди расстроились. Мне приходит много сообщений, где мне желают смерти, моим детям желают смерти, вообще всем желают ее. Все в таком духе. Я не знаю, что сделали мои дети и моя семья, чтобы о них говорили таким образом. Я понимаю, почему некоторые девушки расстроились, понимаю, почему они оскорбляют меня. Но они также желают смерти моим родителям и детям. Это возмутительно", – пожаловался боксер.

Вскоре Сондерс принес извинения за свое оскорбительное видео: "Я бы никогда не стал поощрять домашнее насилие, и, если бы увидел, как мужчина бьет женщину, избил бы его сам. Прошу прощения у женщин, которых я мог обидеть". Также британский боец пообещал пожертвовать 25 000 фунтов стерлингов благотворительным организациям по борьбе с насилием в семье.

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Источники: The Sun , Sky Sports

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