"Мне нужны оба. Я тяжело пахал ради четырех титулов": Усик назвал желанных боксеров

Украинский боксер не стал давать прогнозы на свои будущие бои

Украинский боксер Александр Усик рассказал, с кем он больше хочет встретиться на ринге – Тайсоно Фьюри или Энтони Джошуа. Оба британца владеют чемпионскими титулами в супертяжелом весе. Но сначала Усику нужно преодолеть барьер в виде их соотечественника Дерека Чисоры. Правда, Усик заговорил о том, что его бой с Чисорой может быть отменен из-за коронавируса.

"Хочу драться и с Фьюри, и с Джошуа, – ответил Усик. – Мне нужны оба. Я тяжело пахал ради четырех титулов – поэтому хочу драться с обоими чемпионами. Но я не знаю точно, с кем встречусь. И никаких прогнозов от меня не дождетесь. Я просто поставил цель и двигаюсь в этом направлении. Уверен, с Чисорой получится отличный бой".

Кстати, накануне Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

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Видео: Instagram

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