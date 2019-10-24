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"Мне плевать, кто будет соперником": Макгрегор дерзко заявил о своем возвращении

24 октября, 16:34

Ирландский боец готовится к бою в октагоне

Макгрегор

Макгрегор / Фото: Reuters

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Бывший чемпион смешанных единоборств (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, когда проведет свой следующий поединок.

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"18 января следующий бой в Вегасе. Уже знаю соперника. Пока не могу говорить об этом. Спросите у UFC сами. Мне честно плевать, кто будет оппонентом", – сказал Макгрегор.

Свой последний на данный момент бой Макгрегор провел на UFC 229 в октябре прошлого года, когда уступил чемиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

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Отметим, что репутация у Конора – скандальнее не бывает. В конце августа в Ирландии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил старика сзади.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: sports.ru

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