"Мне тут уже скорую пенсию прочили...": Джошуа пристыдил своих завистников

Джоуша победил Руиса решением судей / Фото: Reuters

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Британский боксер Энтони Джошуа взял реванш у американца Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. Поединок прошел в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов, поэтому судьбу боя определяли судьи – все трое отдали победу Джошуа.

"Во-первых, слава Богу. Бисмиллях! Ну что? В первый раз было так клево, что надо было сделать это еще раз, – засмеялся Энтони. – Сегодня я хотел показать его величество бокс, то, что я люблю в этом виде спорта: ударь, но не дай ударить себя. Я не идеальный, но стараюсь. Самое главное в жизни – оставайся "голодным" и скромным. Проиграв, я не ерепенился. Буду скромным и как победитель".

Джошуа отметил, что важной частью этой победы стала подготовка. Ранее боксер признался, что победил благодаря советам Владимира Кличко.

"Когда-то я напишу об этом книгу... Жизнь – это американские горки, тут нельзя забивать, если ты проиграл. Соберись, вкалывай, и иди вперед, – дал совет Джошуа. – А то тут мне уже скорую пенсию прочили... Эй! (Энтони позвал Руиса) Ну вот скажи, ты собираешься на пенсию?"

Подошедший Энди заулыбался, сказал, что никуда уходить он не собирается, и призвал устроить третий бой.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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