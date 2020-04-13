"Мне вообще не нравится этот парень": Лопес хочет нокаутировать Ломаченко

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к поединку против чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко. Ранее Лопес заявил, что убьет Ломаченко, либо же сам будет убит.
"Я намерен насладиться гребаным нокаутом Ломаченко. Я не буду чувствовать к нему никакой жалости. Мне вообще не нравится этот парень. Вот Ричард Комми, например, мне нравился. Однако я сделал то, что должен был сделать. Есть бизнес, а есть личные моменты. С Ломаченко у меня имеются личные счеты. Мне просто не нравится этот чувак. Мне не нравится, что он говорит и что из себя представляет. Я не могу дождаться, когда наступит день нашей встречи. Не могу дождаться, когда снесу голову Ломаченко. Мне кажется, что болельщики наверняка должны заплатить, чтобы увидеть этот поединок", – сказал Лопес.
Ранее мы писали, что Лопес поставил Ломаченко в один ряд с Фьюри. Теофимо включил украинца в свою пятерку лучших боксеров современности, несмотря на то что перед этим вылил на него немало грязи.
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