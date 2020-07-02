"Мое тело растет из этого веса": неожиданное заявление соперника Ломаченко о следующем бое

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал, что может провести следующий поединок не против украинского чемпиона WBA Super, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко. Ранее мы сообщали, что Ломаченко готов драться даже без зрителей – только дайте ему соперника.

"Чем быстрее пройдет мой бой с Ломаченко, тем лучше. Василий не дрался уже почти год, я – полгода. Возможно, нам придется провести промежуточные поединки перед нашим боем, но сейчас я не могу предсказать это. Нашим главным приоритетом являются бои. Мое тело растет из этого веса, но мы могли бы провести еще два поединка в легком дивизионе. Если мы проведем бой с Ломаченко, то это все, что нам нужно", – сказал Лопес в интервью ESPN.

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Напомним, бой Ломаченко – Лопес должен был состояться в мае, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Судя по последним заявлением промоутера обоих бойцов Боба Арума, можно ожидать, что Ломаченко и Лопес подерутся в сентябре в Лас-Вегасе. При этом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, промоутер намерен собрать на трибунах 10 тысяч зрителей.

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