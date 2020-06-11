"Мог бы получить шанс боксировать за титул": российский чемпион мира – об уходе Гвоздика из спорта

В мире бокса продолжают обсуждать довольно неожиданный уход из спорта бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика. Напомним, вчера утром по киевскому времени Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом.

Свое мнение высказал чемпион мира по версии WBA в этой же весовой категории (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол. Ранее Бивол поздравил Гвоздика и всю Украину после завоевания харьковчанином титула. Для Дмитрия это решение украинца стало неожиданностью:

"Если честно немного удивлен, что он завершил карьеру потому, что Александр – боец высокого класса, который мог бы вполне еще получить шанс побоксировать за титул. Что тут говорить, наверно были на то свои особые причины. Видно, что человек всю жизнь в боксе, и не сказать по нему, что готов был в любой момент вот так бросить этот вид спорта. Видимо, были на то причины. Дай Бог ему успехов в его новых делах".

Прошлой осенью россиянин Бивол в андеркарте боя Усика защитил титул чемпиона мира.

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