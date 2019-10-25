"Могу и спуститься": Ломаченко рассказал о смене веса и поединке с настоящим воином

Василий Ломаченко / Фото: Instagram.com

Реклама

Украинский чемпион мира WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко, которому до абсолюта остался лишь пояс IBF, признался, планирует ли в будущем сменить весовую категорию. Ранее мы писали. что Макгрегор в Киеве предложил Ломаченко зайти в "клетку".

"На сегодняшний день мне комфортно боксировать в легком весе, – признался Ломаченко в интервью FightHubTV. – Понятное дело, если в будущем будет классный поединок в полулегком, то могу спуститься ради этого".

Высказался украинец и по поводу возможного поединка с чемпионом мира WBC и временный чемпион WBO во втором полулегком весе Мигелем Берчельтом: "Мигель Берчельт? Он настоящий воин. Понятное дело, если у нас в будущем получится организовать поединок, то это будет невероятно интересно для болельщиков".

Читайте также: Какими были первые слова Гвоздика после боя с россиянином

А 27-летний Берчельт в разговорах с журналистами тоже изъявлял желание встретиться с нашим Хайтеком: "Я надеюсь, что после моего следующего боя я смогу получить поединок с Оскаром Вальдесом в начале 2020 года, и после схватки с ним я бы хотел освободить свой пояс и подняться в весе, чтобы подраться с Ломаченко".

Смотрите также урок английского с Василием Ломаченко

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

Ранее мы писали, что украинский экс-чемпион мира Виктор Постол близок к договоренности о бое с Рамиресом в феврале.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама