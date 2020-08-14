Молодого боксера убили во время перестрелки на улице

Молодой британский боксер Коул Кершоу стал жертвой перестрелки в городе Бэри. Инцидент случился в среду вечером. Полиция прибыла на вызов и обнаружила 18-летнего спортсмена с огнестрельным ранением в грудь. Кершоу срочно доставили в госпиталь, где он вскоре скончался, сообщает bbc.com.
Сообщается, что у Кершоу и еще четверых его друзей случился конфликт на дороге с неизвестными на серебристом BMW. Как только боксер и еще один его друг вышли из авто, по ним открыли стрельбу.
В полиции считают, что Кершоу вряд ли был целью преступников, но не откидывают вариант, что нападение было неслучайным.
Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".
Также мы сообщали, что в конце сентября скончался 25-летний боксер Болот Атакулов. Недавно появились подробности убийства киргизского боксера в России. 25-летний Болот Атакулов повздорил с девушкой, за что был до смерти избит пьяным посетителем бара.
Трагические случаи в боксе:
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