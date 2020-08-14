Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Молодого боксера убили во время перестрелки на улице

14 августа, 20:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

В полиции не исключают вариант, что нападение было неслучайным

Молодой британский боксер Коул Кершоу стал жертвой перестрелки в городе Бэри. Инцидент случился в среду вечером. Полиция прибыла на вызов и обнаружила 18-летнего спортсмена с огнестрельным ранением в грудь. Кершоу срочно доставили в госпиталь, где он вскоре скончался, сообщает bbc.com.

Реклама

Сообщается, что у Кершоу и еще четверых его друзей случился конфликт на дороге с неизвестными на серебристом BMW. Как только боксер и еще один его друг вышли из авто, по ним открыли стрельбу.

В полиции считают, что Кершоу вряд ли был целью преступников, но не откидывают вариант, что нападение было неслучайным.

Коул Кершоу

Коул Кершоу / Фото: Facebook

В тренде
Две украинские команды допустили к еврокубку без квалификации: как объяснили такое решение
Реклама

Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

Также мы сообщали, что в конце сентября скончался 25-летний боксер Болот Атакулов. Недавно появились подробности убийства киргизского боксера в России. 25-летний Болот Атакулов повздорил с девушкой, за что был до смерти избит пьяным посетителем бара.

Трагические случаи в боксе:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство бокс боксер

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жена Виталия Кличко в отпуске похвасталась стройными ножками: фото
Жена Виталия Кличко в отпуске похвасталась стройными ножками: фотоБокс
Нью-Йорк без смертей и первый тест на COVID-19: как Деревянченко готовится к третьему чемпионскому бою
Нью-Йорк без смертей и первый тест на COVID-19: как Деревянченко готовится к третьему чемпионскому боюБокс
Майк Тайсон перед возвращением в ринг провел спарринг с 30 акулами: появилось видео
Майк Тайсон перед возвращением в ринг провел спарринг с 30 акулами: появилось видеоБокс
Лопес в оскорбительной форме объявил окончательное решение по поводу боя с Ломаченко
Лопес в оскорбительной форме объявил окончательное решение по поводу боя с ЛомаченкоБокс
Кличко сбежал в село: легендарного боксера просят наносить бабушке воды
Кличко сбежал в село: легендарного боксера просят наносить бабушке водыБокс
Скандальный украинский боксер назвал Лукашенко
Скандальный украинский боксер назвал Лукашенко "батькой шакалов" и вынес ему жесткий приговорБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять