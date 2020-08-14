Молодого боксера убили во время перестрелки на улице

В полиции не исключают вариант, что нападение было неслучайным

Молодой британский боксер Коул Кершоу стал жертвой перестрелки в городе Бэри. Инцидент случился в среду вечером. Полиция прибыла на вызов и обнаружила 18-летнего спортсмена с огнестрельным ранением в грудь. Кершоу срочно доставили в госпиталь, где он вскоре скончался, сообщает bbc.com.

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Сообщается, что у Кершоу и еще четверых его друзей случился конфликт на дороге с неизвестными на серебристом BMW. Как только боксер и еще один его друг вышли из авто, по ним открыли стрельбу.

В полиции считают, что Кершоу вряд ли был целью преступников, но не откидывают вариант, что нападение было неслучайным.

Коул Кершоу / Фото: Facebook

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Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

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Трагические случаи в боксе:

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