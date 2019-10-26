Мощный украинец Продан выиграл у Валлийского терьера раздельным решением и взял титул

Максим Продан/фото Matchroom Boxing Italy

Украинский боксер полусреднего веса 26-летний Максим Продан завоевал титул интернационального чемпиона по версии IBF. В 10-раундовом поединке с британцем Тони Диксоном Продан, который уже давно живет и тренируется в Италии, выиграл разделенным решением судей. Ранее другая звезда украинского бокса Ломаченко рассказал о смене веса и поединке с настоящим воином.

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Отметим, что в своей карьере на профессиональном ринге Максим ни разу не проигрывал, лишь один поединок из 19-ти сведя вничью. А вот послужной список Диксона и до боя в Милане был не идеальным – Валлийский терьер проигрывал дважды, в том числе и один раз – нокаутом. Но, несмотря на осечку, по украинцу 27-летний Диксон прошелся неплохо. И если в планах Продана выходить на большие чемпионские поединки, то ему и его наставнику Франко Черчи нужно больше работать над защитой, потому что напропускал он прилично. Хотя в выдержке и мощности атак нашему полусредневесу не откажешь.

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Мы также писали, что один из промоутеров Александра Усика рассказал о возможном следующем бою украинца в супертяжах: "Бой Усика с победителем поединка Чисора-Прайс можно сделать в Лондоне или Ливерпуле".

А друг и кум Усика Василий Ломаченко откровенничал о смене веса и поединке с настоящим воином.

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