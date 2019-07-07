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Моя работа – бить в лицо коллег: Масвидаль организовал самый быстрый нокаут в истории UFC

7 июля, 10:42

Поединок прошел в рамках турнира UFC 239 в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Масвидаль нокаутировал Аскрена коленом в прыжке. Поединок прошел в рамках турнира UFC 239 в Лас-Вегасе. Таким образом, нокаут стал самым быстрым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

34-летний Аскрен, который ранее был чемпионом другой организации Bellator, потерпел первое поражение в карьере при 19 победах. Это был его второй поединок в UFC. На счету 34-летнего Масвидаля 34 победы и 13 поражений.

После боя Максвидаль довольно резко прокомментировал свою победу, отметив, что для Аскрена еще ничего не закончилось.

"В этом нет ничего личного. Только бизнес. Я тут за чеком, чтобы принести в семью и оплатить детям университет. Следующим будет пояс. Я рад, что прикончил этого парня. Добивание было чрезвычайно необходимым. Ведь рефери не прерывал меня. Я выполнял работу: бить кого-то пока рефери меня не отстранит. Я думал он еще поднимется (смеется).

Он говорил о моем мужестве, моем этносе и культуре. Если я встречаюсь с такими, то они заплатят полную цену за свои слова. И для Бена еще ничего не закончилось. Если он увидит меня, ему прилетит еще пощечина, потому что парень мне не нравится. Я хотел все 25 минут избивать его, ломать ребра и бить по лицу. Так что в некотором смысле он легко отделался.

Поймите, у меня нет с ним конфликта. Если бы был конфликт, то я бы стоял у его дома и ждал, когда он выйдет. А этот случай просто неприязнь к коллеге по работе. Вы сейчас мне обзавидуетесь. Моя работа – бить в лицо коллег", – сказал Хорхе.

Ранее мы писали о жестоком нокауте в женском бою за титул чемпионки UFC. Аманда Нуньес сохранила титул чемпионки UFC в легчайшем весе, нокаутировав в первом раунде экс-обладательницу титула Холли Холм.

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Как мы писали ранее, экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

Смотрите эффектный нокаут в исполнении Василия Ломаченко


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Источники:

AllBoxing , Известия

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