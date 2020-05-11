"Моя страна – Украина. Вы меня отсюда не выгоните. И не разделяйте народ": Усик дал ответ "хейтерам"

Эпопея вокруг неоднозначных высказываний боксера Александра Усика и его кума Василия Ломаченко продолжается. Позавчера борец Богдан Грицай вызвал крымчанина на бой, обвинив его в антиукраинской позиции и назвавшись "тем самым диванным экспертом".

Сегодня чемпион мира Усик записал довольно длительное видеообращение (8 минут 25 секунд), в котором дал ответ своим недоброжелателям:

"Дорогие друзья. Все те, кто хотят меня вызвать на бой. Вас очень большое количество, и я не могу всем отвечать и со всеми боксировать... Дрался бы со всеми – руки бы по локоть стерлись... Но появился еще один парень, он осмелился и записал видео – респект. Только я не для этого много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал, испытывал трудности. Я боксирую и живу по правилам. Если вы хотите себя проявить, милости прошу в ринг...

Мне без разницы, что происходит за пределами моей страны... Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну. И страну за счет этого знают. Флаг поднимается. Вы же разделяете страну на верующих и не верующих. Вы говорите, во что мне верить. Я – самостоятельная единица. И если я выразил свое мнение – это не означает, что оно неправильное.

Вы оскорбляете и осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь. А также жизнь участников, которые снимались в этом фильме. Я могу сниматься в каких угодно фильмах и где угодно. Мы же демократическая держава, мы стремимся в демократическое общество.

Друзья, не вырывайте из контекста. Друзья, не надо угрожать. Вы напрямую угрожаете. Про снайперш, про стариков, которые отстреливают животных. Вы вспомнили Кадырова, Путина, всех вспомнили. Вспомните Трампа, Бенджамина Баттона, всех надо вспомнить, чтобы много подписчиков появилось у вас. Не надо угрожать.

Получается, что за то, что мы говорим, вы существуете. Вы выдергиваете из контекста, берете видео, которые мы записываем. За счет этого у вас появляется больше подписчиков, просмотров. Ну друзья, если так, то давайте хотя бы делать правильно. Мы же можем обратиться к юристам, вы хотя бы роялти платите какие-то за то, что вы просмотры получаете.

Моя страна – Украина. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты".