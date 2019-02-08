"Мозг мне потом все равно не понадобится": знаменитый боец решил стать донором после смерти

Легенда UFC пожертвует свой головной мозг для исследований: Вандерлей Силва считает эту область науки важной

Вандерлей Силва. Фото: Instagram

"Мозг мне потом все равно не понадобится": знаменитый боец решил стать донором после смерти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d60/1a9/5c5d601a9dbab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d60/1a9/5c5d601a9dbab.jpg 2019-02-08T13:00:10+02:00 Бокс Легенда UFC пожертвует свой головной мозг для исследований: Вандерлей Силва считает эту область науки важной

Легендарный боец смешанных единоборств Вандерлей Силва рассказал о своем решении стать донором головного мозга после смерти, сообщает PVT. В интервью 42-летний спортсмен признал, что на протяжении своей карьеры он страдал от последствий множественных сотрясений мозга.

"Я был на одной лекции, где огласили список из 10 симптомов сотрясений. Я поймал себя на мысли, что у меня было восемь из них, включая резкие перепады настроения, агрессию, забывчивость и проблемы со сном", – перечислил он.

Именно поэтому Силва принял решение пожертвовать свой головной мозг после смерти, чтобы у ученых появилась возможность изучить его.

"Я много думал об этом и даже пытался связаться с определенными людьми. Я очень в этом заинтересован, учитывая, что он (мозг) мне потом все равно не понадобится. Эта область науки очень важна", – добавил боец.

Вандерлей Силва провел 49 боев на профессиональной сцене, выиграв 35 из них. Последний бой бразилец провел 24 июня 2017 года, когда он проиграл Чейлу Соннену единогласным решением судей в рамках турнира Bellator 180.

Ранее мы писали, что после простуды умер боец, победивший Хабиба Нурмагомедова. Азербайджанский спортсмен Хамис Мамедов заболел после посещения сауны.

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