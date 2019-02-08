"Мозг мне потом все равно не понадобится": знаменитый боец решил стать донором после смерти
Легенда UFC пожертвует свой головной мозг для исследований: Вандерлей Силва считает эту область науки важной
Легендарный боец смешанных единоборств Вандерлей Силва рассказал о своем решении стать донором головного мозга после смерти, сообщает PVT. В интервью 42-летний спортсмен признал, что на протяжении своей карьеры он страдал от последствий множественных сотрясений мозга.
"Я был на одной лекции, где огласили список из 10 симптомов сотрясений. Я поймал себя на мысли, что у меня было восемь из них, включая резкие перепады настроения, агрессию, забывчивость и проблемы со сном", – перечислил он.
Именно поэтому Силва принял решение пожертвовать свой головной мозг после смерти, чтобы у ученых появилась возможность изучить его.
"Я много думал об этом и даже пытался связаться с определенными людьми. Я очень в этом заинтересован, учитывая, что он (мозг) мне потом все равно не понадобится. Эта область науки очень важна", – добавил боец.
Вандерлей Силва провел 49 боев на профессиональной сцене, выиграв 35 из них. Последний бой бразилец провел 24 июня 2017 года, когда он проиграл Чейлу Соннену единогласным решением судей в рамках турнира Bellator 180.
Ранее мы писали, что после простуды умер боец, победивший Хабиба Нурмагомедова. Азербайджанский спортсмен Хамис Мамедов заболел после посещения сауны.
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