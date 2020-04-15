Можно дальше шутить: от коронавируса излечился тренер, смеявшийся с Усиком над опасным вырусом

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, у которого ранее был выявлен коронавирус, рассказал, что смог успешно преодолеть заражение инфекцией. Напомним, что Кадушин заразился вирусом в Великобритании на предолимпийском турнире в Лондоне Так он встречался с украинцем Александром Усиком, где они шутили о "хэппивирусе".

"Сейчас дозвонился до моей поликлиники, там сказали, что данных по мне нет", – сказал Кадушин. – "Значит, официально я выздоровел. Сегодня-завтра ко мне придет терапевт и напишет справку о том, что я официально выписан. Я спросил по результату мазка, мне сказали, что результата нет, значит, анализ отрицательный. Если анализ положительный, то сразу же приходят данные о пациенте".

Интересно, что даже во время лечения от вируса Кадушин продолжал скептически относиться к вирусу. "Вы знаете, я и сейчас не воспринимаю эту опасность всерьез. Я восемь лет назад переболел гриппом. Я в разы тяжелее болел, чем сейчас", – говорил тренер.

Добавим, что Кадушин готовил россиянина Сергея Воробьева (9-1, 6 КО) к поединку против украинца Карена Чухаджяна (16-1, 7 КО) за вакантный пояс WBA International. Украинский боксер победил россиянина в Калининграде, отомстив за угрозу из зала.

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