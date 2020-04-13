"Мурат "переедет" его в реванше": Усику предрекают поражение в бою с россиянином

В России уверены, что Мурат Гассиев сможет справиться с Александром Усиком, если реванш состоится

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что российскому боксеру Мурату Гассиеву по силам взять реванш у украинца Александра Усика за поражение в финале Всемирной боксерской Суперсерии в 2018 году. Напомним, тогда в Москве Усик победил Гассиева единогласным решением судей, завоевал звание абсолютного чемпиона мира и титул Мохаммеда Али.

С тех пор Усик провел успешную защиту титулов в бою против Тони Беллью и перешел в супертяжелый вес, где дебютировал победным боем против Чазза Уизерспуна. А Гассиев из-за травмы руки пропустил почти два года. Но, по мнению Кремлева, такой простой не помешает Гассиеву взять реванш у Усика.

"Могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат "переедет" своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик – хороший боксер, но Мурат его "переедет" в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным. Просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика", – заявил Кремлев пресс-службе Федерации бокса России. В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

К слову, Кремлев уже опозорился, когда по ходу первого боя между боксерами "прогнозировал" победу россиянина. "Ведет Мурат, может быть досрочная победа": главу бокса России высмеяли за оценку боя Усик – Гассиев.

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