Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Мурат "переедет" его в реванше": Усику предрекают поражение в бою с россиянином

13 апреля, 19:46

Александр Трикиша

В России уверены, что Мурат Гассиев сможет справиться с Александром Усиком, если реванш состоится

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что российскому боксеру Мурату Гассиеву по силам взять реванш у украинца Александра Усика за поражение в финале Всемирной боксерской Суперсерии в 2018 году. Напомним, тогда в Москве Усик победил Гассиева единогласным решением судей, завоевал звание абсолютного чемпиона мира и титул Мохаммеда Али.

С тех пор Усик провел успешную защиту титулов в бою против Тони Беллью и перешел в супертяжелый вес, где дебютировал победным боем против Чазза Уизерспуна. А Гассиев из-за травмы руки пропустил почти два года. Но, по мнению Кремлева, такой простой не помешает Гассиеву взять реванш у Усика.

"Могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат "переедет" своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик – хороший боксер, но Мурат его "переедет" в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным. Просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика", – заявил Кремлев пресс-службе Федерации бокса России.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

К слову, Кремлев уже опозорился, когда по ходу первого боя между боксерами "прогнозировал" победу россиянина. "Ведет Мурат, может быть досрочная победа": главу бокса России высмеяли за оценку боя Усик – Гассиев.

Реклама

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Александр Усик Мурат Гассиев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Жена украла деньги и бросила боксера, которого Гвоздик отправил в кому – его мать подала иск
Жена украла деньги и бросила боксера, которого Гвоздик отправил в кому – его мать подала искБокс
Ломаченко против Мейвезера: известный супертяж сказал, кто из них – круче
Ломаченко против Мейвезера: известный супертяж сказал, кто из них – кручеБокс
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом ВселеннойБокс
Соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса: признание Теофимо Лопеса
Соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса: признание Теофимо ЛопесаБокс
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спорта
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...