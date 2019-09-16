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"Мы – это Спарта": Цыганскому Королю наложили кучу швов после боя с Валлином

16 сентября, 22:37

Боксер перенес операцию

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что ему наложили 47 швов, чтобы устранить рассечение над глазом, которое он получил в бою со шведом Отто Валлином. Ранее мы писали, что отец прокомментировал состояние Тайсона Фьюри.

После боя с Валлином Фьюри был доставлен в Университетский медицинский центр Южной Невады, чтобы встретиться с пластическим хирургом для восстановления поврежденного правого глаза. Фьюри остался доволен прошедшей операцией.

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На странице в Instagram боксер разместил фото своего окровавленного лица во время боя, которое подписал красными буквами: WARRIOR ("Воин"), а под ним оставил комментарий "Мы — это Спарта".

Вот так Валлин усугубил травму Фьюри:

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Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой"Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

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бокс Тайсон Фьюри Отто Валлин

Источник: Boxing Scene

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