"Мы искренне ценим вас": Джошуа поможет работникам больницы, в которой он родился

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа намерен помочь больнице Уотфорда общего профиля в период пандемии коронавируса. Британец объявил, что предоставит работникам больницы, в которой он родился, 2000 обедов.

Читайте также: Жертва Усика назвал имена двух боксеров, которых украинцу ни за что не победить

"Я родился в Уотфордской больнице общего профиля. Уотфорд навсегда в моей крови. Решено предоставить 2000 обедов работникам больницы. Мы искренне ценим вас", – заявил боксер.

Реклама

Напомним, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – Ухане.

Кстати, бывший соперник Кличко назвал того, на кого бы поставил деньги.

Ранее промоутер Александр Красюк заявил, чтов планах Усика – как Джошуа, так и Фьюри. "Сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а затем устроим объединительный бой с Фьюри", – решительно настроен Красюк.

Смотрите, как тренируется Усик

Реклама

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама