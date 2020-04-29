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"Мы искренне ценим вас": Джошуа поможет работникам больницы, в которой он родился

29 апреля, 10:27

Максим Перепелица

Британский боксер предоставит две тысячи обедов

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа намерен помочь больнице Уотфорда общего профиля в период пандемии коронавируса. Британец объявил, что предоставит работникам больницы, в которой он родился, 2000 обедов.

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"Я родился в Уотфордской больнице общего профиля. Уотфорд навсегда в моей крови. Решено предоставить 2000 обедов работникам больницы. Мы искренне ценим вас", – заявил боксер.

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Напомним, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – Ухане.

Кстати, бывший соперник Кличко назвал того, на кого бы поставил деньги.

Ранее промоутер Александр Красюк заявил, чтов планах Усика – как Джошуа, так и Фьюри. "Сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а затем устроим объединительный бой с Фьюри", – решительно настроен Красюк.

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бокс коронавирус Энтони Джошуа

Источник: Сегодня|Спорт

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