"Мы, мужчины, пускаем слюни, видя пышногрудых": скандальный боксер поддержал украинских женщин

Известный украинский боксер Иван Редкач, проживающий в США, изменил свою привычную риторику в социальных сетях. После издевок в адрес Ломаченко и призывов "изгнать из Украины тренера-сепаратиста Усика", Редкач выступил в поддержку женщин, столкнувшихся с раком молочной железы.

"Розовая лента символизирует собой поддержку программы борьбы с раком молочной железы. И розовый цвет в данном случае говорит о жизнелюбии, счастьи и надежде, то есть о том, что помогает в противостоянии онкологическим заболеваниям", – объяснил свое новое фото в Instagram Иван Редкач

"В Америке принято поддерживать тех, кто нуждается в общественной поддержке. Здесь не отворачиваются от тех, кто услышал самое страшное "У вас рак груди" и тех, кто смог побороть этот "приговор", тех, кто каждый день учится заново любить свое тело! Они также ходят на различные мероприятия, вечеринки, в клубы, бары, рестораны, не стесняются выходить на бассейн, потому что общество их не осудит, не посмотрит косо или вообще отвернется! Видели ли вы такое в Украине?... Я лично – нет, – сокрушается Иван Редкач. – В нашем обществе, к сожалению, принято не видеть, избегать, отрицать тех, кто больше всего нуждается в наших внимании и поддержке. У многих женщин принятия нового тела так и не произошло. Это трудный психологический процесс, а особенно когда социум отторгает этих сильных женщин. Ведь мы привыкли видеть на различных тусовках в откровенных нарядах пышногрудых девушек, которые с легкостью флиртуют и хохочут, мы, мужчины, пускаем слюни и даже не замечаем истинную красоту тех, кто скромно сидит в стороне, кто, может, и вовсе не выходит из дома, кто был осужден взглядом, а, может, и вовсе отторжен окружением, тех, кто каждый день избегает собственного отражения в зеркале....Вы должны понимать, Вы не одни.... Вы красивы, Вы достойные! Вам нечего стесняться! Я призываю мужчин обратить внимание на истинную красоту, мы должны поддержать сильных красивых женщин, которые преодолели страх, боль. Мужчины, дарите комплименты, будьте искренны и цените истинную красоту этих сильных женщин"

Реклама / Фото: Instagram

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Одно из прозвищ Ивана Редкача – Killer ("Убийца"), так он сам себя назвал в соцсетях. На профессиональной арене украинец провел 29 боев, одержал 23 победы, пять раз проигрывал и однажды поединок завершился ничьей.

Реклама Иван Редкач / Фото: Getty Images

Напомним, в своем последнем поединке Иван проиграл американцу Дэнни Гарсии, при этом еще и оскандалился, во время боя укусив соперника за шею. За это Редкачу дали прозвище "Украинский Тайсон", полгода дисквалификации и 10 тысяч долларов штрафа.

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