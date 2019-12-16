"Мы планируем снести голову Ломаченко": отец Лопеса серьезно настроен на бой с украинцем

​Теофимо Лопес с отцом / Фото: Instagram

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Отец чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует украинца Василия Ломаченко.

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"Два года назад я говорил, что мы планируем снести голову Ломаченко, поскольку он лживый чемпион. Он никогда не встречался с такими оппонентами, как мой сын. Мы очень голодны. Мы индейцы, в наших жилах течет чистая индейская кровь. Мы покажем Латинской Америке, что индейцы сильнее европейцев", – заявил тренер.

"В марте или апреле 2020 года мы покончим с Ломаченко. Мы сделаем это менее чем за пять раундов. Я обучил сына стилю, который редко используют в боксе. Он остается перед соперником, отбивает удары и использует кулаки оппонента для собственной выгоды. Я видел только одного человека, который делал так же. Это Флойд Мейвезер", – отметил Теофимо Лопес-старший.

Ранее мы сообщали, что после грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в рингв Нью-Йорке. Поединок украинца и американца должен пройти в апреле 2020 года.

Интересно, что Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей"."Чувак, я буду твоим самым большим гонораром, который ты получишь, если мы подеремся. Это факт", – утверждает Теофимо Лопес.

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