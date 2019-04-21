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"Мы слышим о 120 миллионах": Виталий Кличко назвал главное условие для нового боя Владимира с Джошуа

Сегодня, 16:07

Кличко-старший сообщил, что нужно для возвращения в ринг Кличко-младшего

Кличко против Джошуа
Кличко против Джошуа. Фото: Getty Images

Виталий Кличко высказался о возможном возвращении в ринг своего брата Владимира, последним боем которого был драматичный поединок с британцем Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли". Напомним, тогда украинский супертяж потерпел поражение нокаутом, после чего заявил о завершении карьеры. Кстати, в эти дни исполняется два года с боя Джошуа – Кличко.

"Вернется ли Владимир в бокс? Лучше это спросить у него, он сможет четко ответить, – заявил Виталий Кличко эфире программы "Великий бокс". – Сейчас много спекуляций на эту тему. Сначала называлась сумма в 40 миллионов долларов, потом в 80, сейчас слышим о 120 миллионах".

Но, по мнению Виталия Кличко, главное условие для возвращения Владимира в ринг – другое. 

"Деньги - это очень важно, но должна быть мотивация, – подчеркнул Кличко-старший. – Чтобы Владимир пришел в ринг и сказал: "Я хочу еще раз попробовать свои силы и снова показать, что я чемпион и тот бой, что я проиграл Джошуа, был ошибкой. Но я хочу показать, что я сильнее, чем Джошуа".

"Мой брат сейчас тренируется каждый день и находится в хорошей форме", – заключил Виталий Кличко.

Как мы сообщали, в эти дни Владимир Кличко успевает не только тренироваться. Красотка с соской из Техаса учила младшего из братьев пилотировать вертолет.

Также сообщалось, что братья Кличко погуляли на дне рождения Немецкого боксерского союза. При этом Владимир сделал селфи с легендарным немцем, которого избил в 1999 году.

Напомним, 25 мая в весе братьев Кличко дебютирует Александр Усик:


Бокс. Усик – Такам

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Тег бокс, Виталий Кличко, Владимир Кличко

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Источник:

Телеканал "Интер"

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