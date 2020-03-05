"Мы в его долбаной голове каждый день": отец Теофимо Лопеса угрожает Ломаченко

Теофимо Лопес-старший уверен, что он и его сын стали ночным кошмаром украинца

Отец и тренер чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший уверен, что его сын снится Василию Ломаченко в ночных кошмарах. Наставник убежден, что ему вместе с Лопесом-младшим удалось забраться в голову украинского боксера.

"Я не знаю, что случится с Ломаченко, потому что это бокс. Но в то же время это игра, в которую мы должны играть. Нам нужно убрать подальше чужие мечты. Это то, что дал нам Бог. Мы должны делать это. Знаете, когда мы побили Комми, это сильно потрясло нас. Мой сын даже пошел в его угол и сказал: "Я ненавижу делать это, брат, но я сделал то, что должен". В конечном счете мы разобьем мечты многих людей. Я не удивлюсь, если Ломаченко там спит ночью, просыпается и кричит: "Теофимо!" Мы в его долбаной голове каждый день, я гарантирую вам это", – заявил Лопес-старший.

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Отметим, что ранее были названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Теофимо оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Добавим, что как Василий Ломаченко, так и Теофимо Лопес представляют компанию Top Rank:

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