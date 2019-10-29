На бой за два пояса Постол выйдет в феврале: представители украинца и Рамиреса вот-вот ударят по рукам

Торги поединка перенесли уже в третий раз

Виктор Постол / Фото: Федерация бокса Украины

Команды экс-чемпиона мира WBC украинца Виктора Постола (31-2, 12 КО) и действующего чемпа WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 КО) практически договорились о поединке, поэтому промоуторские торги вновь были перенесены. А ранее мы писали, что бывший соперник Кличко хочет встретиться с Усиком.

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Изначально торги боя Постол-Рамирес должны были состояться на прошедшем на прошлой неделе Конгрессе WBC а Мексике, но по просьбе промоутеров были перенесены на понедельник, 28 октября, а теперь – на среду, 30 октября в Лос-Анджелесе. Но до торгов дело дойти не должно, так как представители бойцов вот-вот договорятся обо всем полюбовно. Оба боксера дали согласие, чтобы организацией встречи занималась компания Боба Арума Top Rank. Транслятором станет ESPN, а ориентировочная дата встречи – 1 февраля. Также мы писали, что тренер Альвареса рассказал о подготовке к Крушителю Ковалеву.

Если же в последнюю минуту все сорвется и дело дойдет до торгов, призовой фонд поединка будет распределяться в пропорциях 70 на 30 – в пользу действующего чемпиона, то есть, Рамиреса.

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