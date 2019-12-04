На дуэли взглядов Руиса и Джошуа зафиксировали ничью с улыбками

Руис и Джошуа поиграли в "гляделки"

Несколько минут назад завершилась пресс-конференция перед главным боем в мире бокса в 2019 году. 7 декабря в Саудовской Аравии в матче-реванше встретятся чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF американец Энди Руис и бывший владелец титулов британец Энтони Джошуа. Сегодня соперники сошлись за столом для общения с журналистами, а накануне, как мы писали, провели открытые тренировки на месте будущей битвы.

Сначала долго говорил один из главных организаторов события – промоутер в том числе и Александра Усика Эдди Хирн. Британец за словом в карман не лез, на все лады расхваливал Королевство Саудовской Аравии и то, каким знаменитым на все времена останется этот вечер бокса. Затем немного поговорил о чести принять такое мероприятие принц Халид.

Затем наконец заговорили боксеры. Джошуа, пришедший в белой футболке, сказал, что ему непривычно чувствовать себя без чемпионских поясов в роли претендента. Естественно, что он хочет их вернуть 7 декабря. Руис выглядел более экстравагантно. Майка баскетболиста "Нью-Йорк Никс" над черной футболкой, на груди крест и цепь толщиной с палец. Позже он украсил свою голову бейсболкой с мексиканским флагом.

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А затем под присмотром Хирна провели дуэль взглядов. Энтони сосредоточенно смотрел на "коротышку" сверху вниз, а тот улыбался и иногда что-то тихо говорил. Никто глаза так и не отвел, только по просьбе Хирна парни разошлись в стороны.

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Напомним, бой состоится в субботу вечером. Наш сайт будет вести онлайн вечера бокса из Саудовской Аравии.

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