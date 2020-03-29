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На еще не состоявшийся бой Ломаченко и Лопеса уже нарисовали комикс с двумя вариантами исхода

29 марта, 22:57

Вадим Авдасев

Когда состоится поединок, неизвестно из-за пандемии коронавируса

Долгожданный поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом никак не может состояться. Сначала промоутеры украинца и американца несколько месяцев не могли договориться о дате и месте встрече. Затем вечер бокса наконец-то назначили на 30 мая в Нью-Йорке. Однако несколько дней назад бой Ломаченко и Лопеса отменили из-за коронавируса.

Профессионалы должны были провести объединительный поединок в легком весе (до 61,2 кг). Наш 30-летний соотечественник владеет поясами WBO, WBA, WBC, а 22-летний "янки" – IBF. Пока они ожидали, не выдержали художники. В журнале комиксов KronkAAArt отважились нарисовать то, что может произойти на ринге.

Причем авторы решили изобразить два варианта развития событий. В одном из них победа досталась Ломаченко по очкам: соперник покинул ринг на своих двоих, но очень недовольный. А вот во втором Василий оказался на настиле и, судя по всему, проиграл нокаутом. В зависимости от исхода менялись и мнения экспертов.

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Читайте о том, что у соперника Ломаченко – проблемы с дыханием. Теофимо Лопес уехал из Нью-Йорка в Арканзас.

Смотрите, как Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года по версии WBO

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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