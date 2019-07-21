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На грани жизни и смерти: появилось видео разговора тренера с российским боксером перед комой

21 июля, 11:16

Российский боксер, которому пришлось удалить часть черепа, не хотел прекращения фатального для него боя

Дадашев пропустил уйму ударов от Матиаса
Дадашев пропустил уйму ударов от Матиаса. Фото: Getty Images

В интернете появилось видео, как тренер российского боксера первого полусреднего веса Максима Дадашева Бадди Макгирт упрашивает подопечного остановить бой против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Напомним, после досрочного окончания этого поединка россиянину стало плохо, его вырвало и он потерял сознание: машина скорой помощи доставила 28-летнего Дадашева в больницу, где ему удалили часть черепа.

"Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много, – говорил Максиму Дадашеву перед остановкой боя Бадди Макгирт. – Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же".

Максим Дадашев
Максим Дадашев Фото: Getty Images

Позже тренер обратился к секунданту и переводчику Максима: "Давай же, ты должен быть с ним честен. На этом все", – сказал Макгирт. Отметим, что сам Дадашев поначалу не соглашался с тренером и не хотел останавливаться. Но бой все же был прекращен досрочно.

Как мы уже сообщали, российский боксер Максим Дадашев введен в медикаментозную кому. Врачи приняли такое решение после проведенной трепанации черепа в связи с отеком мозга. "Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни", – заявил накануне менеджер спортсмена Эгис Климас.

Также мы писали, что украинский боец, надевавший футболку с Путиным и сменивший гражданство, нокаутирован за 12 секунд. Алексей Олейник быстро проиграл американцу Уолту Харрису – это третий самый быстрый нокаут в истории тяжелого дивизиона UFC.

Смотрите нокаут в исполнении Василия Ломаченко в бою с Энтони Кроллой

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Тег бокс, Максим Дадашев

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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