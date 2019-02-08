"На кой мне боксер в этом весе?": известный промоутер рассказал, почему отказался от Усика
Впоследствии Усик заключил соглашение с компанией братьев Кличко K2 Promotions
Американский промоутер Боб Арум в интервью boxingtalk.com рассказал о том, почему он в свое время не подписал долгосрочный контракт с будущим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком, которого вместе с двукратным олимпийским чемпионом Василием Ломаченко привел к нему менеджер Эгис Климас.
"Потому что Усик пришел с Ломаченко, и когда я спросил, в каком весе он будет выступать, мне ответили, что в первом тяжелом. Я ответил: На кой х.. мне боксер в этом весе?". Надо понимать тогдашнюю ситуацию. Я тогда работал с НВО, и, если бы я пришел к главе HBO Sports Питеру Нельсону и предложил ему боксера первого тяжелого веса, он бы сказал, что я выжил из ума. Я понимал, что могу привести Ломаченко к известности. Сделать это на НВО с боксером первого тяжелого веса было невозможно. Если бы это произошло на несколько лет позже, когда я стал работать с ESPN, я бы не дал ему уйти", – признался Арум.
Сейчас Усик отдыхает после изнурительного 2018 года, за который он одержал три победы, выиграл первый сезон Всемирной боксерской Суперлиги и защитил пояса в поединке против Тони Беллью.
По итогам года Усик собрал целую коллекцию индивидуальных наград:
- Александр Усик стал боксером года по версии BoxingTalk
- Александр Усик – лучший боксер мира по версии ESPN
- Александр Усик – лучший боксер года по версии Yahoo! Sport
- Александр Усик назван лучшим боксером 2018 года по версии WBA
- Александра Усика назвали лучшим боксером 2018 года по версии WBA
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