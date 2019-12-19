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На Ломаченко уже не претендует: Майки Гарсия получил следующего соперника и дату боя

19 декабря, 12:59

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах остается в полусреднем весе

Майки Гарсия

Майки Гарсия / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах американец Майки Гарсия узнал дату своего следующего поединка. Американец вернется в ринг 29 февраля 2020 года. Против него на ринг выйдет его соотечественник Джесси Варгас, сообщает ESPN. Для Гарсии бой против Варгаса станет вторым в рамках полусреднего дивизиона. В марте текущего года он предпринимал попытку стать чемпионом мира в пятой весовой категории, но Эррол Спенс победил Гарсию единогласным решением судей.

В свое время Майки Гарсия был претендентом на поединок против украинца Василия Ломаченко. "Основные варианты – Ричард Комми и Майки Гарсия. Гарсия может получить бой, если спустится обратно в легкий вес", – говорил как-то промоутер Васи Боб Арум.

В итоге Гарсия остался в полусреднем весе, а Ломаченко уже успел победить Люка Кэмпбелла и сейчас готовится к встрече с Теофимо Лопесом, который недавно победил Комми в поединке за титул IBF. К слову, тренер Майка Тайсона знаменитый Тедди Атлас дает Лопесу неплохие шансы во встрече с Ломаченко.

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Предположительно бой Ломаченко-Лопес состоится 11 или 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Хотя раньше Боб Арум говорил, что следующий бой Ломаченко, скорее всего, проведет в Европе.

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Смотрите также, как Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года от WBO

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бокс Майки Гарсия Джесси Варгас

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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