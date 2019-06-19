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На Олимпиаде-2020 станет больше женского бокса и меньше – мужского

19 июня, 21:20

Количество медалей в женском боксе увеличили на две, а в мужском на столько же уменьшили

Мужского бокса на Олимпиаде станет меньше
Мужского бокса на Олимпиаде станет меньше. Фото: AFP

Стало известно об изменениях в системе розыгрыша соревнований по боксу на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Японии. Как сообщил в своем Twitter директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Клауэ, на следующей Олимпиаде медали у мужчин будут разыгрываться в восьми весовых категориях, у женщин – в пяти. На прошлых Играх у мужчин разыгрывались 10 комплектов медалей, у женщин – три. Таким образом, женского бокса, по сравнению с прошлой Олимпиадой, станет больше, а мужского – меньше.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.

Женские категории на Олимпиаде-2020:

Fly (48kg to 51kg)
Feather (54kg to 57kg)
Light (57kg to 60kg)
Welter (64kg to 69kg)
Middle (69kg to 75kg)

Мужские категории на Олимпиаде-2020:

Fly (48kg to 52kg)
Feather (52kg to 57kg)
Light (57kg to 63kg)
Welter (63kg to 69kg)
Middle (69kg to 75kg)
Light Heavy (75kg to 81kg)
Heavy (81kg to 91kg)
Super Heavy (91kg to +91kg)

Напомним, что на зимней Олимпиаде 2018 года сборная Украины завоевала одну медаль – "золото" нашей команде принес Александр Абраменко, выступавший в лыжной акробатике:

Напомним, что на данный момент четыре украинских боксера владеют чемпионскими поясами в профессионалах. Это Александр Усик, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Артем Далакян. Последний на днях провел третью защиту своего титула чемпиона в наилегчайшем весе в Киеве:


Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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Тег бокс, женский бокс, Олимпиада-2020

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Сегодня|Спорт

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