На разогреве у Ломаченко сразится непобежденная девушка и два медалиста Олимпиад

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой Василий Ломаченко – Хорхе Линарес. На кону будет стоять чемпионский пояс Линареса по версии WBA в легком весе. Главный бой вечера начнется ориентировочно в 04:00 утра 13 мая по киевскому времени. Онлайн Ломаченко – Линарес уже идет на нашем сайте.

Вечер бокса в Нью-Йорке начнется в 16:30 по местному времени, когда в Киеве будет уже 23:30.

На разогреве перед боем Ломаченко и Линареса состоится шесть поединков, причем один из них – женский. Свой бой проведет непобежденная американка Микаэла Майер, которая уже дважды (а всего она провела в профи четыре боя) боксировала в андеркарте у Ломаченко.

Все бои вечера бокса в Нью-Йорке 12 мая:

Микаэла Майер (США) — Бейби Нансен (Австралия) — 6 раундов по 2 минуты

Джамиль Херринг (США) — Хуан Пабло Санчес (Мексика) — 8 раундов

Фазлиддин Гаибназаров (Узбекистан) — Хесус Сильвейра (Мексика) — 8 раундов

Майкл Конлан (Великобритания) — Ибон Ларринага (Испания) — 8 раундов

Теофимо Лопес (США) — Витор Джонс Фрейтас (Бразилия) — 8 раундов

Карлос Адамс (Доминикана) — Алехандро Баррера (Мексика) — 12 раундов

Отметим, что Фазлиддин Гаибназаров – олимпийский чемпион Рио-2016 в весе до 64 кг, это будет его четвертый бой в профессионалах, предыдущие три он выиграл. Майкл Конлан - бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпион мира 2015 года в любителях. Теофимо Лопес проиграл свой бой первого раунда на Олимпиаде-2016 и перешел в профессионалы, где выиграл подряд 8 поединков.

Где смотреть бой Ломаченко – Линарес. Все, что нужно знать о бое Василия Ломаченко: когда начало, где смотреть трансляцию, какие расклады перед боем.