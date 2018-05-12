На разогреве у Ломаченко сразится непобежденная девушка и два медалиста Олимпиад

Сегодня, 23:50

Микаэла Майер проведет шестираундовый бой против австралийки Бейби Нансен

Микаэла Майер проведет бой в андеркарте поединка Ломаченко - Линарес. Фото Getty
Микаэла Майер проведет бой в андеркарте поединка Ломаченко - Линарес. Фото Getty

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой Василий Ломаченко – Хорхе Линарес. На кону будет стоять чемпионский пояс Линареса по версии WBA в легком весе. Главный бой вечера начнется ориентировочно в 04:00 утра 13 мая по киевскому времени. Онлайн Ломаченко – Линарес уже идет на нашем сайте.

Вечер бокса в Нью-Йорке начнется в 16:30 по местному времени, когда в Киеве будет уже 23:30.

На разогреве перед боем Ломаченко и Линареса состоится шесть поединков, причем один из них – женский. Свой бой проведет непобежденная американка Микаэла Майер, которая уже дважды (а всего она провела в профи четыре боя) боксировала в андеркарте у Ломаченко.

Все бои вечера бокса в Нью-Йорке 12 мая:

Микаэла Майер (США) — Бейби Нансен (Австралия) — 6 раундов по 2 минуты
Джамиль Херринг (США) — Хуан Пабло Санчес (Мексика) — 8 раундов
Фазлиддин Гаибназаров (Узбекистан) — Хесус Сильвейра (Мексика) — 8 раундов
Майкл Конлан (Великобритания) — Ибон Ларринага (Испания) — 8 раундов
Теофимо Лопес (США) — Витор Джонс Фрейтас (Бразилия) — 8 раундов
Карлос Адамс (Доминикана) — Алехандро Баррера (Мексика) — 12 раундов

Отметим, что Фазлиддин Гаибназаров – олимпийский чемпион Рио-2016 в весе до 64 кг, это будет его четвертый бой в профессионалах, предыдущие три он выиграл. Майкл Конлан -  бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпион мира 2015 года в любителях. Теофимо Лопес проиграл свой бой первого раунда на Олимпиаде-2016 и перешел в профессионалы, где выиграл подряд 8 поединков.

Где смотреть бой Ломаченко – Линарес. Все, что нужно знать о бое Василия Ломаченко: когда начало, где смотреть трансляцию, какие расклады перед боем.
Василий Ломаченко, женский бокс, Микаэла Мейер, Хорхе Линарес

Вы сейчас просматриваете новость "На разогреве у Ломаченко сразится непобежденная девушка и два медалиста Олимпиад". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Бой Ломаченко - Линарес пройдет в ночь на воскресенье

Статистика перед боем Ломаченко - Линарес: Хорхе "убивает" соперников сразу, Вася "тянет резину"

Сегодня, 22:30

Венесуэлец в профессионалах с 2002 года и провел в четыре раза больше поединков, чем украинец

Бокс

Василий Ломаченко. Фото Getty

Ломаченко поднимется в новую весовую категорию ради боя с Кроуфордом - СМИ

Сегодня, 18:31

Василий Ломаченко намерен перейти в первый полусредний вес, т.е. подняться еще на 2,5 килограмма
Загрузка...

Бокс

Бой Ломаченко - Линарес пройдет рано утром в воскресенье

Ломаченко или Линарес: кто победит? Опрос

Сегодня, 16:40

Примите участие в опросе болельщиков! Сможет ли Ломаченко установить новый рекорд?

Бокс

Главная фанатка соперника Ломаченко: яркие фото жены Хорхе Линареса

Сегодня, 15:17

Мишель признавалась, что фанатеет от Ломаченко, но будет болеть за своего мужа
Загрузка...