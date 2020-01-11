На ринг против "Бу-Бу" – после Килера: украинцу Деревянченко дают третий шанс стать чемпионом мира

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO – непобедимый американец Деметриус Андраде – готов подраться с украинцем Сергеем Деревянченко после своего ближайшего боя. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на слова самого 31-летнего Андраде по прозвищу "Бу-Бу".
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Деметриус Андраде – в деле. Фото – Getty Images
"Пока Сергей Деревянченко продолжает искать оппонента, Деметриус Андраде сказал мне, что он готов и хотел бы защищать свой титул в бою с ним, как только проведет обязательную защиту с Люком Килером", – написал Крис Манникс на своей странице в Twitter
Отметим, что Сергей Деревянченко по прозвищу "Технарь" уже дважды претендовал на чемпионский пояс, но оба раза спорно проигрывал – сначала Даниэлю Джейкобсу, а затем Геннадию Головкину. Причем за последний из этих поединков Деревянченко получил 5,2 миллиона долларов – это как гонорары Василия Ломаченко и Александра Усика за их предыдущие бои вместе взятые.
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Добавим, что Деметриус Андраде 30 января проведет обязательную защиту пояса с ирландцем Люком Килером. Аналитики букмекерских контор в этом поединке дают Андраде 89 процентов на победу.
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