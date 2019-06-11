На титул Александра Гвоздика претендуют два россиянина

Бой украинца с кем-то из россиян может пройти в ноябре-декабре 2019 года

Александр Гвоздик. Фото: AFP

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может провести объединительный бой с чемпионом мира IBF Артуром Бетербиевым или чемпион мира по версии WBO Сергеем Ковалевым. По словам эксперта Майка Коппинджера, бой украинца с кем-то из россиян может пройти в ноябре-декабре 2019 года.

Гвоздик выиграл все 17 боев на профессиональном ринге. У Ковалева 33 победы и одна ничья в 37 поединках, у Бетербиева – 14 побед в 14 встречах на ринге.

Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.

Ранее стало известно, какую травму получил Нгумбу в бою против Гвоздика. В лагере соперник украинца заявили, что Нгумбу порвал связки и поэтому не смог продолжить чемпионский поединок. Правда, менеджер украинского боксера Эгис Климас усомнился в правдоподобности травмы француза.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко защитил свои пояса в легком весе. Нокаут от Ломаченко в бою с Кроллой стал самым быстрым в профи-карьере украинца. А Энтони Кролла впервые в жизни не смог встать до окончания отсчета рефери.

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