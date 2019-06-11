Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

На титул Александра Гвоздика претендуют два россиянина

11 июня, 11:33

Бой украинца с кем-то из россиян может пройти в ноябре-декабре 2019 года

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик. Фото: AFP

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может провести объединительный бой с чемпионом мира IBF Артуром Бетербиевым или чемпион мира по версии WBO Сергеем Ковалевым. По словам эксперта Майка Коппинджера, бой украинца с кем-то из россиян может пройти в ноябре-декабре 2019 года.

Гвоздик выиграл все 17 боев на профессиональном ринге. У Ковалева 33 победы и одна ничья в 37 поединках, у Бетербиева – 14 побед в 14 встречах на ринге.

Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.

Ранее стало известно, какую травму получил Нгумбу в бою против Гвоздика. В лагере соперник украинца заявили, что Нгумбу порвал связки и поэтому не смог продолжить чемпионский поединок. Правда, менеджер украинского боксера Эгис Климас усомнился в правдоподобности травмы француза.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко защитил свои пояса в легком весе. Нокаут от Ломаченко в бою с Кроллой стал самым быстрым в профи-карьере украинца. А Энтони Кролла впервые в жизни не смог встать до окончания отсчета рефери.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Александр Гвоздик, Сергей Ковалев, Артур Бетарбиев

Вы сейчас просматриваете новость " На титул Александра Гвоздика претендуют два россиянина". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика

8 июня, 17:07

"Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту

Александр Гвоздик за два боя может стать абсолютным чемпионом мира

3 июня, 17:00

Top Rank хочет провести объединительный турнир в полутяжелом весе

По стопам Усика: Александр Гвоздик хочет принять участие во Всемирной боксерской суперсерии

3 мая, 15:39

Боксер из Украины надеется, что промоутеры и менеджеры сумеют договориться об его участии в турнире

Усик, Гвоздик и веники: что осталось за кадром "грязного" боя Беринчик – Аракава

22 апреля, 11:59

"Японцы не сдаются", расшифровка подсказок Александра Усика и намеки для Василия Ломаченко

Александр Гвоздик: "Все ждали перформанс, а в травму Дуду не верю"

16 апреля, 09:27

Украинский чемпион в Харькове – об Атласе, интеллектуальном боксе и временном Брауне

"Вася все сделал чисто и красиво": Гвоздик – о победе Ломаченко над Кроллой

15 апреля, 11:21

Наш чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал победу Ломаченко в поединке с британцем Энтони Кроллой

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Как мужчины убивают своих жен

Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

8 наций, которым грозит вымирание

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

Вчера, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

Вчера, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Португалия выиграла первую в истории Лигу наций и 10,5 млн евро, одолев дома Голландию

9 июня, 23:43

Криштиану Роналду не забил, но и без его голов в решающей игре хозяева Финала четырех пополнили свою коллекцию трофеев

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

9 июня, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

9 июня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь