На Владимира Кличко под Киевом навел кулак подросток из Пуэрто-Рико
Знаменитый украинский супертяж на базе в Конча-Заспе пересекся с весьма необычной компанией
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко активно подогревает слухи о своем возвращении на профи-ринг. Правда, делает это не заявлениями, а своим поведением. Знаменитый супертяж-пенсионер, которому недавно исполнилось 43 года, продолжает активно поддерживать форму, словно говоря этим: "Не удивляйтесь, если я таки объявлю о своем камбеке".
Накануне Владимир Кличко провел полноценную тренировку на олимпийской базе в Конча-Заспе в компании любительской сборной Украины во главе с тренером Леонидом Лоивским, которая вскоре поборется за медали Европейских игр-2019 в Баку. При этом компанию Кличко-младшему в тренировочном лагере также составила боксерская сборная Пуэрто-Рико, представители которой, естественно, не упустили случая сделать селфи с легендой. Во время одного из них на Владимира "навел кулак" худощавый подросток Адлай Родриге Лисеа, в весе чуть ли не вдвое уступающий Кличко.
Как сообщалось ранее, стало известно, чем занимался в Германии Кличко, пока его бывшая невеста светила трусами в США. Знаменитый украинский боксер отведал инновационной пищи от немецких стартапов и сказал: "Вкусняшка!"
Также мы писали, что опытный украинский боксер Андрей Руденко высказался о поражении Джошуа. "Владимир Кличко Руиса прошел бы без проблем", – заявил Руденко.
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