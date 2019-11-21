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На заметку Усику: перед боем с Ортисом Уайлдер взял в руки пистолет

21 ноября, 23:31

"Я так тренируюсь" - говорит о своей стрелковой сессии непобедимый американский супертяж

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

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Чемпион WBC Деонтей Уайлдер нашел необычный способ разгрузки перед реваншем с Луисом Ортисом, который состоится в ночь на 24 ноября по киевскому времени. Уайлдер выбрался на полигон в своем родном городе Таскалуса (штат Алабама), где в это время тренировались полицейские, и пострелял из пистолета, поразив там несколько мишеней. Напомним, именно Уайлдера называют самым опасным соперником для Усика в супертяжах.

"Все, что я делаю, я примеряю на свою профессию, – говорит Деонтей Уайлдер, в свои 34 года не знающий поражений на профи-ринге. – Одна из причин, по которой я влюбился в оружие, это не тот вред, которое оружие может нанести человеку, а именно техника обращения с ним. Дыхание, расположение ног, мне нравятся эти вещи, потому что это позволяет мне тренироваться, когда я не тренируюсь"

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"Люди знают, что я медитирую, это еще одна форма расслабления. Мы должны работать над собой, чтобы жить в гармонии", – добавил Деонтей Уайлдер

Кстати, шериф Таскалусы, откуда родом Уайлдер, до сих пор не верит, что его земляк – один из королей мирового бокса. "Если бы мне сказали, что у нас будет чемпион мира по боксу, я бы ни за что не поверил. Это фантастика. Деонтей – наше достояние", – отметил шериф Роб Абернати.

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис / Фото: AFP

Смотрите, как к бою с Уайлдером готовится 40-летний кубинец Луис Ортис

Напомним, ранее желание драться с американцем Деонтеем Уайлдером высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!"- заявил Климас.

Смотрите, как весной Уайлдер разобрался с Домиником Бризилом:

Уайлдер – Бризил Видео: AFP

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бокс супертяжелый вес Деонтей Уайлдер Луис Ортис

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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