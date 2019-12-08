"Набрал слишком много веса": толстяк Руис назвал причину поражения от Джошуа

Американский боксер признался, что не подготовился так, как должен был

Энди Руис / Фото: Reuters

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Американский боксер с мексиканскими корнями Энди Руис прокомментировал свое поражение британцу Энтони Джошуа. Реванш между боксерами прошел в Саудовской Аравии, а на кону поединка были титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF.

"Это был его день. Я не подготовился так, как должен был. Набрал слишком много веса. Ну и в бою слишком уж за ним гонялся. Не хочу слишком много оправдываться; он меня перебоксировал. Набора веса повлиял. Я считал, что буду чувствовать себя сильнее и лучше", – печалится мексиканец", – подвел итоги боя Руис.

Тем не менее, он не против получить еще один шанс сразиться с Руисом, о чем заявил прямо на ринге.

"Если у нас будет третий бой, я выйду в лучшей форме за всю жизнь, – обещает Руис. – Кто хочет увидеть третий бой, а?"

Напомним, что во время подготовки к реваншу Руис обещал сбросить вес, но накануне боя шокировал всех – весы под американцем показали 128,4 кг – это на семь кг больше. Чтобы быть еще сильней, пояснял тогда еще действующий чемпион.

Ранее Джошуа признался, что победил благодаря советам Владимира Кличко. Также он выразил свое уважение Руису.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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