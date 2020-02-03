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Надел на себя кошелек: самого высокооплачиваемого спортсмена раскритиковали за куртку за 6,5 тысяч

3 февраля, 23:07

Экстравагантный Флойд Мейвезер прибарахлился сразу четырьмя сумками в одной

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях небитый американец Флойд Мейвезер выбрал для посещения Супербоула-2020 весьма эффектный наряд, который поразил присутствующих. Ранее Де ла Хойя сделал прогноз на реванш Мейвезера и Макгрегора.

Для выхода на самое кассовое спортивное событие года Мейвезер, который уже завершил карьеру, выбрал куртку от Louis Vuitton, которая стоит почти 6,5 тысяч долларов. Изюминкой фирменного наряда является то, что в куртку вшито сразу четыре сумки того же бренда — три спереди и одна сзади. Некоторые пользователи Instagram в комментариях раскритиковали Мейвезера за его куртку, подшучивая над ним.

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"Вы одели на себя кошелек?", – спросил боксера один из фанатов. "Выглядите как носитель сорняков от кутюр", – заметил другой. Стоит отметить, что Флойд Мэйвезер – самый богатый спортсмен десятилетия с 915 млн долларов заработка.

Также ранее мы сообщали, сколько получал за один удар самый высокооплачиваемый спортсмен мира.

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критика боксер куртка супербоул Флойд Мейвезер Louis Vuitton

Источник: Сегодня|Спорт

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