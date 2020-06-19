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Наконец-то! Стали известны дата и место проведения объединительного боя Ломаченко – Лопес

19 июня, 18:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Промоутер Боб Арум ведет переговоры с аренами в штате Невада о суперпоединке в легком весе

В организации одного из самых ожидаемых боев года между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом начинает появляться ясность. Сегодня появилось известие от промоутера нашего боксера, знаменитого Боба Арума, который озвучил дату объединительного поединка в легком весе (до 61,2 кг). Недавно Ломаченко рассказал, что сделает с Лопесом в ринге.

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32-летний спортсмен из Белгорода-Днестровского в августе прошлого года завоевал пояса WBC, WBA, WBO в дуэли с Люком Кэмпбеллом. Тогда как 22-летний парень из Бруклина имеет в активе титул чемпиона IBF. Ранее Арум высказывал пожелания о встрече боксеров в начале осени. Теперь же назвал конкретную дату – 19 сентября. То есть, следующий бой Ломаченко проведет ровно через три месяца.

Как и ожидалось, состоится он в Лас-Вегасе. Правда, арену еще не выбрали: идут переговоры с хорошо известным казино Mandalay Bay, а также с аренами T-Mobile и MGM Grand. Причем, промоутер вновь повторил, что надеется на проведение вечера бокса со зрителями на трибунах. Другой вопрос – сколько их будет. Естественно, что никакие контракты еще не подписаны, но цели уже обозначены. И Лопес, и Ломаченко хотят встретиться в ближайшем выходе на ринг.

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Ранее Боб Арум сообщил о времени прилета Ломаченко в США на бой с Лопесом.

Смотрите, как Василий занимался на автомобиле дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/
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бокс Лас-Вегас Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес Люк Кэмпбелл дата боя

Источник: BoxingScene

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