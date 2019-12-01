Накрутил Питона и подкрадывается к Пакьяо: Беспутин завоевал пояс WBA в схватке небитых россиян

Суперпоясом в этой категории владеет Мэнни Пакьяо, а Александр задумывается о добровольной защите и Кроуфорде

Беспутин - Бутаев / Фото: matchroomboxing

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Россиянин Александр Беспутин (14-0, 9 КО) этой ночью в Монако выиграл у своего ранее не битого соотечественника Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) в 12-раундовом поединке и завоевал вакантный титул регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг). Чуть раньше в этот же вечер украинский супертяж Руденко не смог уложить китайца.

28-летний Беспутин хорошо и много двигался, предпочитая боксировать с дальней дистанции. Сближался с одним или несколькими джебами и снова уходил, так что напиравшему Бутаеву было трудно наносить прицельные удары. Хотя в пятом раунде Питон несколько раз ощутимо попал Александру по голове, а затем и лучше выглядел в редком размене ударов в девятом. Несмотря на сечку над правым глазом, Беспутин довел поединок до победы: единогласное решение судей – 116:112.

Бутаев – Беспутин / Фото: matchroomboxing

"Трудный бой, который был большим испытанием с моральной точки зрения, потому что у нас была история еще с любителей. Он парень с амбициями, плохо про меня говорил, да и сейчас не совсем корректно себя вел, – сказал Александр. Но я не держу на него зла, это все эмоции. Я готов к большому бою. Сейчас хочу отдохнуть, теперь наверное добровольная защита, а потом – объединяться. В моем весе Теренс Кроуфорд, хотя у него впереди бой с Эгисом Каваляускасом… Я думаю, что Эгис выиграет".

Александр Усик и Эгис Климас / Фото: matchroomboxing

Полноценным чемпионом WBA с приставкой "супер" в этой категории является легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо. А с первого ряда за боем россиян наблюдал украинский супертяж Александр Усик, который болел за Беспутина.

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