Намечается супербой: Мэнни Пакьяо готов встретиться с Эрролом Спенсом

Американец ночью победил Гарсию и сразу же бросил вызов легенде

Мэнни Пакьяо поднялся на ринг после боя Спенс - Гарсия.

Намечается супербой: Мэнни Пакьяо готов встретиться с Эрролом Спенсом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e0d/7b9/5c8e0d7b91a23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e0d/7b9/5c8e0d7b91a23.jpg 2019-03-17T11:04:52+02:00 Бокс Американец ночью победил Гарсию и сразу же бросил вызов легенде

После победного боя с обладателем титула WBC в легком весе Майки Гарсией чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эрро Спенс за говорил о возможном суперпоединке против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо, который владеет титулом "обычного" чемпиона WBA в этом же дивизионе.

"Он легенда спорта и для меня будет честью сразиться с ним в следующем поединке", – признался Эррол.

Подлил масла в огонь и сам Пакьяо, появившийся на ринге после боя с Гарсией. "Да, почему бы и нет? Мы подарим болельщикам хороший бой", – ответил на вопрос о возможном проведении боя Мэнни.

29-летний Эррол Спенс выиграл все 25 поединков на профессиональном ринге, 21 из которых – нокаутом. На счету 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и две ничьих.

Кстати, ранее в СМИ появилась информация, что грядет объявление о реванше между Пакьяо и Мейвезером. Первый бой Пакьяо и Мейвезера состоялся 2 мая 2015 года и закончился победой Мейвезера единогласным решением судей.

Также сообщалось, что Мэнни Пакьяо в 40 лет оказался быстрее 29-летнего Эдриена Бронера. Поединок в Лас-Вегасе продлился 12 раундов и завершился победой филиппинца единогласным решением судей. Пакьяо нанес почти на 300 ударов больше, но соперник все равно считает, что его засудили

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