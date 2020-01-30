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Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профи

30 января, 21:23

Виктору Выхристу подобрали соперника с 23 боями за плечами

Виктор Выхрист

Виктор Выхрист / Фото: Федерация бокса Украины

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Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист, который пожертвовал участием в Олимпиаде-2020 в Токио и недавно перешел в профессионалы, проведет свой первый поединок в профи уже 8-го февраля против беларуса Андрея Мазаника. Стоит отметить, что за плечами у Андрея уже 23 боя на этом уровне.

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Бой Выхриста состоится на EWS Arena в Геппингене в андеркарде встречи за титул IBO в тяжелом весе Кевин Лерена – Фират Арслан. Чемпион Европы-2017 и победитель Европейских игр-2019 подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion и будет выступать под псевдонимом Виктор Фауст. Ранее ожидалось, что 27-летний боксер станет одним из лидеров сборной Украины, которая поборется за лицензии Олимпийских игр-2020, однако Выхрист решил иначе:

"Предложение было столь ошеломляющим, что я решил сделать этот шаг. Я очень польщен тем, что меня сравнивают с Кличко. Это стимул для меня работать усердно, чтобы в какой-то момент стать даже лучше его".

Напомним, Выхрист нес флаг Украины на церемонии закрытия Европейских игр.

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бой боксер супертяжелый вес профессионалы Виктор Выхрист

Источник: Сегодня|Спорт

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