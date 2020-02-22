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Настоящий супертяжеловес: Фьюри оказался тяжелее Уайлдера почти на 20 килограмм

22 февраля, 08:51

Вес британского боксера показал 123,8 килограмма

В ночь на 22 февраля состоялась процедура взвешивания перед боем Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Уайлдер показал на весах 104,4 кг, Фьюри — 123,8 кг. Разница в весе боксеров составила 19,4 кг.

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Первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся первого декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился ничьей раздельным судейским решением. На счету 34-летнего Уайлдера 42 победы в 43 боях на профессиональном ринге. У 31-летнего Фьюри 29 побед и 1 ничья в 30 боях. Напомним, что реванш Уайлдера и Фьюри состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе.

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Напомним, перед повторным боем в среду Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции. Оказывается, "Цыганский король" нелицеприятно отозвался о матери американского чемпиона.

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Также отметим, что названы гонорары Фьюри и Уайлдера в субботнем бою в США. Британец и американец получат, как минимум, по 30 миллионов долларов.

Смотрите, что говорил о Тайсоне Фьюри промоутер Александр Красюк

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