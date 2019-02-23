Назначен бой за титул "временного" чемпиона UFC
Пока Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за неспортивное поведение, титул UFC разыграют американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье
Американские бойцы смешанного стиля Макс Холлоуэй и Дастин Порье 13 апреля на шоу UFC 236 проведут бой за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), сообщил Дана Уайт. По словам президента UFC, поединок с Холлоуэем за временный титул изначально предлагался 35-летнему Тони Фергюсону (24 победы, 3 поражения), но тот отказался.
Отметим, что настоящий чемпион UFC в легком весе – 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед подряд). Однако он был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения Нурмагомедова истечет в июле. Если бы спортсмен согласился сняться в социальном ролике, то дисквалификация сократилась до шести месяцев и он смог бы выступить на UFC 236. Однако Нурмагомедов отказался от такой возможности.
Планируется, что российский боец вернется в октагон в ноябре или декабре. Ближайшим соперником Нурмагомедова может стать временный чемпион в легком весе – то есть победитель боя между Холлоуэем и Порье.
27-летний Холлоуэй – чемпион UFC в полулегком весе (до 65,8 кг). Провел в ММА 23 боя (20 побед, 3 поражения). У 30-летнего Порье – 29 поединков (24 победы, 5 поражений). Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. Они уже дрались друг с другом – 4 февраля 2012 года на турнире UFC 143 Холлоуэй проиграл Порье болевым приемом.
Ранее мы писали, что боец ММА получил двойной перелом ноги при попытке ударить соперника.
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