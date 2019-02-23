Назначен бой за титул "временного" чемпиона UFC

Пока Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за неспортивное поведение, титул UFC разыграют американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье

Дастин Порье. Фото: Instagram

Назначен бой за титул "временного" чемпиона UFC //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/11c/37c/5c711c37c7946.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/11c/37c/5c711c37c7946.jpg 2019-02-23T12:14:03+02:00 Бокс Пока Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за неспортивное поведение, титул UFC разыграют американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье

Американские бойцы смешанного стиля Макс Холлоуэй и Дастин Порье 13 апреля на шоу UFC 236 проведут бой за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), сообщил Дана Уайт. По словам президента UFC, поединок с Холлоуэем за временный титул изначально предлагался 35-летнему Тони Фергюсону (24 победы, 3 поражения), но тот отказался.

Отметим, что настоящий чемпион UFC в легком весе – 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед подряд). Однако он был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения Нурмагомедова истечет в июле. Если бы спортсмен согласился сняться в социальном ролике, то дисквалификация сократилась до шести месяцев и он смог бы выступить на UFC 236. Однако Нурмагомедов отказался от такой возможности.

Планируется, что российский боец вернется в октагон в ноябре или декабре. Ближайшим соперником Нурмагомедова может стать временный чемпион в легком весе – то есть победитель боя между Холлоуэем и Порье.

27-летний Холлоуэй – чемпион UFC в полулегком весе (до 65,8 кг). Провел в ММА 23 боя (20 побед, 3 поражения). У 30-летнего Порье – 29 поединков (24 победы, 5 поражений). Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. Они уже дрались друг с другом – 4 февраля 2012 года на турнире UFC 143 Холлоуэй проиграл Порье болевым приемом.

Ранее мы писали, что боец ММА получил двойной перелом ноги при попытке ударить соперника.

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