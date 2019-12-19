Назначена предварительная дата "рубки" Усика и Чисоры

Чисора vs Усик / Фото: Twitter

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с британцем Дереком Чисорой 7 марта, сказал промоутер Эдди Хирн.

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Если Усик выйдет и будет драться с Чисорой, то бой Усик – Джошуа может стать суперсобытием во второй половине следующего года", – сказал Хирн.

Отмечается, что пока бой назначен лишь предварительно до понимания ситуации с обязательствами чемпиона мира Энтони Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Усик является обязательным претендентом для Джошуа по линии WBO, но Хирн полагает, что сперва Джошуа даст бой обязательному претенденту по линии IBF Кубрату Пулеву в апреле.

Ранее в сети появилась информация, что Усик сначала проведет поединок против Дерека Чисоры, а потом сразится с Джошуа. Правда, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не будет.

Усик провел свой дебютный поединок в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна, добыв победу нокаутом в восьмом раунде. Чисора же двумя неделями позже в третьем раунде отправил в нокаут Дэвида Прайса.

Отметим, что по итогам 2018-го ESPN признал лучшим боксером года в мире Александра Усика – на тот момент, короля крузервейта, который в 2019-м дебютировал в супертяжелом весе победой над американцем Чаззом Уизерспуном.

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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