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Назван самый прибыльный бой в истории бокса: Мейвезер отдыхает

29 июля, 13:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Только четыре поединка за всю историю перешагнули отметку в 500 миллионов долларов дохода

Издание World Boxing News составило рейтинг самых прибыльных боксерских поединков за всю историю этого вида спорта с учетом инфляции. Первое место в списке занял суперпоединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом в 1974 году, получивший название "Грохот в джунглях".

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Тогда поединок собрал чуть более 100 миллионов долларов, 50 млн из которых составил доход от продажи трансляций, а на сегодняшние деньги эта сумма составляет колоссальные 510 миллионов долларов.

Второе место занимает суперпоединок между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо. Этот бой принес доход организаторам в 500 миллионов долларов.

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Столько же с учетом инфляции собрал третий бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом в 1975 году, а также бой Мейвезера со звездой UFC Конором Макгрегором по правилам бокса.

Отметим, что в ТОП-30 не попал ни один бой братьев Кличко или других украинских боксеров.

ТОП-10 самых прибыльных боев в истории бокса:

  1. 1 октября 1974 года: Мохаммед Али против Джорджа Формана – 510 млн долларов
  2. 2 мая 2015 года: Флойд Мейвезер против Мэнни Паккьяо – 500 млн
  3. 26 августа 2017 года: Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора – 500 млн
  4. 1 октября 1975 года: Мохаммед Али против Джо Фрейзера III – 500 млн
  5. 5 марта 1971 года: Мохаммед Али против Джо Фрейзера – 300 млн
  6. 6 июня 28, 1997 года: Майк Тайсон против Эвандера Холифилда II – 281 млн
  7. 7 мая 5, 2007 года: Оскар Де Ла Хойя против Флойда Мейвезера – 200 млн
  8. 8 августа 19, 1995 года: Майк Тайсон против Питера Макнили – 177 млн
  9. 14 сентября 2013 года: Флойд Мейвезер против Канело Альвареса – 160 млн
  10. 8 декабря 2007 года: Флойд Мейвезер против Рикки Хэттона – 160 млн

Смотрите, как Владимир Кличко спаррингует с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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бокс Мохаммед Али Флойд Мейвезер Джордж Форман

Источник: Сегодня|Спорт

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