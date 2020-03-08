Назван следующий соперник Ломаченко после боя с Лопесом: на Васю метит "Убийца"

Промоутер Эдди Хирн рассказал, с кем встретится украинский Хайтек в случае своего успешного боя в мае

Британский промоутер Эдди Хирн назвал следующего соперника для победителя боя за статус абсолютного чемпиона мира между обладателем титулов WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), который должен состояться 30 мая в Нью-Йорке.

Читайте также: Лопес обозвал Ломаченко тираннозавром и показал, как тот машет своими короткими ручонками

Триумфатор встречи Ломаченко – Лопес будет обязан провести защиту против претендента, который определится в бою между британцем Ли Селби по прозвищу "Убийца" (28-2, 9 КО) и австралийцем греческого происхождения Джорджем Камбососом (18-0, 10 КО) 9 мая в Кардиффе. Цитирует промоутера Boxing Scene.

"Нам предстоит замечательное шоу. Селби и Камбосос подарят настоящий фейерверк. Один из них станет обязательным претендентом на бой против Ломаченко или Лопеса", – заявил Эдди Хирн

Василий Ломаченко / Фото: Instagram В тренде "Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Отметим, что ранее были названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Теофимо оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама