Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Назван следующий соперник Ломаченко после боя с Лопесом: на Васю метит "Убийца"

8 марта, 15:12

Юрков Богдан

Промоутер Эдди Хирн рассказал, с кем встретится украинский Хайтек в случае своего успешного боя в мае

Британский промоутер Эдди Хирн назвал следующего соперника для победителя боя за статус абсолютного чемпиона мира между обладателем титулов WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), который должен состояться 30 мая в Нью-Йорке.

Читайте также: Лопес обозвал Ломаченко тираннозавром и показал, как тот машет своими короткими ручонками

Триумфатор встречи Ломаченко – Лопес будет обязан провести защиту против претендента, который определится в бою между британцем Ли Селби по прозвищу "Убийца" (28-2, 9 КО) и австралийцем греческого происхождения Джорджем Камбососом (18-0, 10 КО) 9 мая в Кардиффе. Цитирует промоутера Boxing Scene.

"Нам предстоит замечательное шоу. Селби и Камбосос подарят настоящий фейерверк. Один из них станет обязательным претендентом на бой против Ломаченко или Лопеса", – заявил Эдди Хирн

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Отметим, что ранее были названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Теофимо оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Ли Селби Эдди Хирн

Источник: XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером:
Названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером: "Никакого футбола. Идеальное время"Бокс
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
"Бил жестко с обеих рук: скандальный Емельяненко встретился на ринге с КадыровымMMA
Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового бокса
Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового боксаБокс
"Ожидаете услышать, что костюм 20 кг весил или боксерки натирали?": Гвоздик – о проигрыше россиянинуБокс
"Достал палку и разогнал хулиганов": как вооруженный битой Усик наводит порядок на улицах городаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...