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Названа причина неожиданной смерти жены Флойда Мейвезера, которую нашли в своей машине

27 июня, 10:03

Елена Павлова Елена Павлова

В крови девушки были обнаружены препараты ксанакс и фентанил

Следствие назвало причину смерти бывшей жены Флойда Мейвезера, которую нашли мертвой в собственной машине в марте. В начале весны мать троих детей легенды мирового бокса обнаружили на территории своего дома в США, но тогда полиция смогла предположить только одно – это не убийство.

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Теперь же судмедэксперт округа Лос-Анджелес сообщила, что 40-летняя Джози Харрис скончалась от передозировки наркотиками – сообщает Boxing Scene. В ее крови были обнаружены препараты ксанакс и фентанил.

Флойд Мейвезер с бывшей женой Джози Харрис

Флойд Мейвезер с бывшей женой Джози Харрис

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Мэйвезер состоял в отношениях с Харрис на протяжении 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение девушки на глазах у собственных детей.

Ранее мы сообщали, что Мейвезер составил ТОП-5 лучших боксеров, но украинцев в этом рейтинге нет вообще, а легендарный Мохаммед Али только пятый.

Также самый богатый спортсмен мира оплатил похороны Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США. Флойд Мейвезер перевел семье погибшего более 88 тысяч долларов.

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Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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